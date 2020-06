Chiara Ragnini: il nuovo singolo è ‘Un angolo buio’

Arriva in radio e negli store venerdì 26 giugno Un angolo buio, la nuova canzone della cantautrice ligure Chiara Ragnini. Estratto da La Differenza, secondo disco dell’artista, la canzone racconta tra rock ed electro-pop la fine di una lunga amicizia e la forza scaturita dalla delusione.

“L’angolo buio del titolo – spiega Chiara – è il punto di non ritorno in cui è stata spinta una lunga amicizia finita, purtroppo, in cenere. L’episodio è accaduto ormai quasi 7 anni fa e all’epoca, sul momento, il tradimento che ho vissuto mi ha spiazzata e fatto soffrire parecchio. Ringrazio, però, la persona in questione: se non si fosse concluso tutto così bruscamente non sarebbe nata questa canzone.”

Chiara Ragnini ha da poco pubblicato in digitale un EP di due canzoni inedite intitolato The Genoa Session EP, a cui seguirà a settembre l’EP acustico Disordine, contenente quattro nuove canzoni e, il prossimo anno, il nuovo disco, con dieci tracce dal sapore electro-pop.