stattacasa: lo scioglilingua-antidoto di Gianni Conte e Mirea Flavia Stellato

#stattacasa è lo scioglilingua-antidoto al Coronavirus firmato da Gianni Conte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore e dall’attrice Mirea Flavia Stellato. La canzone racconta il lockdown per esorcizzare la paura del coronavirus e mantenere alta l’attenzione sulle norme di sicurezza quotidiane. E il titolo, studiato ad hoc sotto forma di hashtag, vuole essere un monito a non abbassare mai la guardia.

Mirea Flavia Stellato è una giovane giornalista ed attrice in forza alla compagnia di Vincenzo Salemme, mentre Gianni Conte è voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. “La passione per gli scioglilingua nasce al liceo quando rileggevo i classici fantasticando storie sui personaggi della mitologia, li chiamavo storylingua. – racconta l’attrice partenopea – Notavo un grande supporto da parte dei miei compagni di classe ed in seguito ho cominciato a postarli sul web.

Volevo descrivere lo sgomento e lo stupore di quella situazione disperata di chiusura forzata in casa ed ho fatto ascoltare questo esperimento a Gianni e, quasi seria, gli ho chiesto se potesse ispirargli una musica. Mi ha preso decisamente in parola ed è nata, in brevissimo, la canzone che è, a dir poco, travolgente”.

Gli arrangiamenti di #stattacasa sono curati da Nando Misuraca per l’etichetta discografica indipendente Suono Libero Music e registrati, rispettando scrupolosamente le regole sanitarie attuali. E la canzone è accompagnata da un videoclip (girato e montato da Cristian Rico) girato rigorosamente in tempo di quarantena che ha già ottenuto numerosissime visualizzazioni su Youtube.