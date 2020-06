Renza Castelli torna con il singolo ‘La libertà’, dal 26 giugno

[CS] La libertà (Etichetta discografica Candle Studio Srl – distribuzione Artist First), in uscita in radio e in digitale venerdì 26 giugno, è il primo singolo di Renza Castelli estratto dal nuovo album della cantautrice toscana che uscirà in inverno.

“La libertà, proprio perché ingovernabile, è nata da sola. Una chitarra, tante fotografie nella mia testa e la sensazione di rivolgermi a qualcuno in particolare per poi scoprire che in realtà stavo parlando a me stessa – racconta Renza Castelli –

Ho capito subito che era il bisogno di mettere da parte la razionalità per abbandonarsi finalmente all’istinto, per accettare i no, gli errori, i nostri ‘mostri’ e di rielaborarli per farne tesoro, guardare avanti e crescere, con coraggio e consapevolezza. Perché alla fine si è liberi quando riusciamo veramente ad accettarci in tutto e per tutto”.