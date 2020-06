RDS Play On Tour: il format on the road si rinnova per l’estate 2020

Il format estivo RDS PLAY ON TOUR si rinnova per un’estate 2020 inedita. L’iniziativa di RDS viene, infatti, confermata e, a fronte dell’emergenza sanitaria, risponde a due obiettivi dell’Editore: poter “riabbracciare” gli italiani e creare un evento che supporti il rilancio turistico e paesaggistico del Paese.

“In questo particolare periodo storico, abbiamo fatto di tutto per restare sempre vicini ai nostri utenti ascoltatori, inventando nuovi format digitali come RDS a Casa Tua o contest radiofonici di supporto all’emergenza – spiega Il General Manager di RDS Massimiliano Montefusco –

Questo format nasce anch’esso dal desiderio di ‘tornare vicini’ (e in sicurezza) al territorio nazionale e locale, facendo la nostra parte per ricordare bellezze e ricchezze del nostro paese. Vogliamo esprimere in questa fase di recovery e accompagnamento al new normal il divertimento, la socialità, la contemporaneità il benessere ed energia a tutti gli italiani.”

RDS PLAY ON TOUR sarà un vero e proprio road tour in viaggio per l’Italia, al via dal 23 luglio per raggiungere tante località sul territorio italiano (le tappe saranno svelate a breve). E a sostenere l’avventura 2020 c’è anche il brano Portami a Bailar, composto ed interpretato da Marco ‘Baz’ Bazzoni e dalla RDS Summer Band, legato a un progetto di responsabilità sociale in collaborazione con Save The Children.

Gli ascoltatori possono contribuire al sostegno del progetto Riscriviamo il Futuro – che prevede l’acquisto di kit didattici da distribuire a centinaia di bambini, bambine ed adolescenti italiani che riversano in condizioni di disagio economico – acquistando il brano sulle piattaforme digitali e devolvendo l’intero ricavato alla Onlus.