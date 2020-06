Lapresa Twins, nuove star sui social: su TikTok è boom di followers

I gemelli del momento? Sono Nicholas e William, ovvero i Lapresa Twins che nei mesi del lockdown hanno aumentato del 250% i followers sul proprio profilo TikTok, diventato così il terzo più seguito in Italia. Ma chi sono? Fratelli e duo artistico, i Lapresa Twins sono ventunenni bolognesi amanti dello sport e delle arti.

Spaziano dal calcio alla recitazione fino al mondo della moda, per il quale sono stati recentemente modelli per Champion e Dolce&Gabbana. A cambiare la loro vita sono stati, però, YouTube e TikTok su cui iniziano a pubblicare contenuti da gennaio 2019.

In meno di un anno diventano un fenomeno social, attirando anche l’attenzione dei media come tiktoker italiani più seguiti all’estero e con l’engagement più alto in Italia. Oggi hanno oltre 5,5 milioni di fan e le visualizzazioni medie mensili superano i 400 milioni con un aumento del 250% in 20 settimane.

A piacere è di certo il loro stile particolare, adatto anche a un pubblico internazionale, e la loro grande versatilità. Ogni giorno, più volte al giorno, i Lapresa Twins postano contenuti video di vario genere per un totale finora di quasi 1300 video. Un lavoro a tempo pieno fra ideazione, realizzazione e post produzione, possibile solo a fronte di un grande e costante impegno.