HURTS: esce il 4 settembre il nuovo album ‘Faith’ TRACKLIST

Dopo il singolo Voices, gli eclettici HURTS annunciano Faith, quinto album del duo in uscita il 4 settembre per Lento Records / The Orchard. Il disco arriva dopo due anni di lavoro e riflette la parte più viscerale e personale della scrittura della band. Ad accompagnare l’annuncio è il video di Suffer, brano dal sound pop quasi claustrofobico che scava nella psiche umana.

Non a caso, Faith è nato da momenti di crisi. Anderson nel 2017 aveva apertamente raccontato in una lettera della sua personale battaglia contro la sua malattia mentale, mentre le prime sessioni di registrazione del nuovo lavoro sono state scandite dai conflitti del cantante Theo Hutchcraft con i propri demoni.

Questa la tracklist ufficiale di Faith:

Voices Suffer Fractured Slave To Your Love All I Have To Give Liar Somebody Numb Redemption White Horses Darkest Hour