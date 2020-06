Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani presentano ‘Una vita da bomber’

I fuoriclasse del calcio Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani debuttano sul mercato discografico: da venerdì 26 giugno è disponibile su tutte le piattaforme digitali Una vita da bomber. Scritto da Piero Romitelli, Tony Maiello, Vincenzo Colella e prodotto dallo stesso Bobo, il brano vede come voce principale quella di Ventola mentre le frasi di Adani fanno da collante tra sport e musica.

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip girato in Toscana e diretto da Fabrizio Conte e di cui sono protagonisti i tre campioni insieme a Costanza Caracciolo. E l’inizio è un omaggio a L’allenatore nel pallone con Lele Adani che spiega a una squadra femminile le tattiche di gioco.

Tutto fa pensare a un pre-partita, ma a scendere in campo sarà una travolgente festa in piscina con Bobo in veste di dj alla consolle, Ventola e Adani animatori e Costanza General Manager.