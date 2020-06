Beba: in digitale il nuovo singolo ‘Come le storie’

È disponibile, sulle piattaforme digitali, Come le storie (Island Records/Universal Music Italia), singolo che segna il ritorno di Beba. La traccia fa emergere il lato più vulnerabile dell’artista, come persona rispetto al personaggio, attraverso il racconto della fine una storia d’amore.

“Con questo ritornello volevo rigirare il vecchio detto “guardare e non toccare” dando una natura provocante al testo che fino a quel momento è completamente incentrato su una storia d’amore appassionata. – racconta Beba – Il mio obiettivo era accompagnare l’ascoltatore a uno spunto di riflessione sull’epoca in cui viviamo estremamente incentrata sui social dove le relazioni per lo più vengono consumate platonicamente e virtualmente attraverso degli schermi.”

La produzione è stata curata da Rossella Essence, producer e dj collaboratrice della rapper torinese.