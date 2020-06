Santachiara debutta con il primo singolo ‘Quindi’

Santachiara (cantautore di origine umbra classe 1998) debutta con il singolo Quindi, disponibile in digitale per SuoniVisioni Records su distribuzione Carosello Records. “Ho scritto questo pezzo in un momento di grandi cambiamenti sia in termini di relazioni sentimentali sia in termini di stile di vita – racconta Luigi – mi ero appena trasferito a Napoli e stavo vivendo le prime esperienze della grande città e le responsabilità che comportano. Il titolo è “QUINDI” perché è la classica cosa che si chiede quando si vuole fare un po’ il punto della situazione, una sorta di “resa dei conti”…

Tuttavia, proprio, nel momento del “quindi” ho capito che non avevo bisogno di classificare tutto (di “dargli un nome ”appunto”), perché, anche se ci rassicurano, le etichette vanno messe sulle cose e non sulle persone. Tornato a casa un po’ brillo ho preso la chitarra e quasi “urlato” le parole che poi sono diventate il testo della canzone… ne è uscita fuori una cosa talmente intima e innamorata che ho deciso di lasciarla così, come se chi la ascoltasse fosse stato con me in quel pomeriggio a casa mia nel momento in cui la stavo scrivendo”.

Cresciuto in giro per l’Umbria e poi in quel di Napoli – territori cari a Santa Chiara, da cui il nome d’arte -, Luigi si appassiona al rap sin da ragazzino, approfondendo poi cantautorato italiano, rock, ma anche techno, classica e urban. Quello che ne esce fuori è un melting pot di generi, classificabile più per mood che per stili.