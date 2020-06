Rovere: dal 26 giugno il nuovo singolo ‘mappamondo’

Da venerdì 26 giugno è disponibile in digitale mappamondo (Sony Music), il nuovo singolo della band indie pop bolognese rovere che nel 2019 ha debuttato con “disponibile anche in mogano” superando 20 milioni di stream e collezionando un tour di oltre sessanta date live. Nelson, Luca, Stiva, Marco e Davide tornano in questo inizio estate con un brano che ne raccoglie tutta l’essenza.

“In questa estate in cui è meglio uscire un metro alla volta per sentirsi meno soli, io e te, con un mappamondo davanti, avremo il mondo in una stanza” , spiega il frontman. Il brano esce, tra l’altro, a pochi giorni da instagramMare insieme ai Legno e dopo la pubblicazione del graphic novel (ed. Becco Giallo) che prende il titolo dal loro debut album.

Foto di copertina Muxland Production (Ilenia Tramentozzi)