Danti: dal 26 giugno il singolo ‘Liberi’ con Raf e Rovazzi

Si intitola Liberi (Time Records) il nuovo singolo di Danti, scritto ed interpretato insieme a Raf e a Rovazzi, in radio e nei digital store dal 26 giugno. “Liberi non è stata scritta per questo periodo ma gli si addice perfettamente. – spiega Danti – Non è una canzone per festeggiare ma per regalare dei momenti di spensieratezza in un periodo in cui c’è molto bisogno. In questo nuovo singolo c’è un chiaro riferimento nostalgico agli anni della musica house”.

Gli fa eco Raf: “Gli scenari distopici di una pandemia che ha colto tutti impreparati, il persistere di piaghe antiche che l’umanità non ha mai superato veramente, e malgrado gli insegnamenti della storia, l’ostinato uso di metodi coercitivi come ipotetiche soluzioni, le quotidiane difficoltà per tenere il passo, per non sentirsi esclusi in un mondo dove tutto sembra avere un prezzo e tutto si consuma troppo rapidamente, hanno amplificato un estremo desiderio di evasione di spensierata leggerezza, di essere liberi.”

“Quando Danti mi mandò il brano decisi, dopo il primo ascolto, che dovevo cantarci dentro qualcosa. – conclude Rovazzi – Essere ‘liberi’ è il desiderio di tutti oggi più che mai, soprattutto il mio.”

Danti e Raf sono alla loro prima collaborazione. “Nel mio brano Certe cose, del 2007, già esprimevo il desiderio di lavorare con Raf – dice Danti – Sono sempre stato un suo grandissimo fan. L’ho contattato tempo fa invitandolo a lavorare insieme e così è iniziato il nostro rapporto. Ho cercato di adattare questo brano al suo mondo e credo di esserci riuscito. Poter collaborare con lui è stato per me un grandissimo onore”.

Più lungo, invece, il sodalizio con Rovazzi che con danti ha scritto insieme alcune hit degli ultimi anni, come Andiamo a comandare (5 dischi di platino), Tutto molto interessante (3 dischi di platino), Volare (4 dischi di platino) e Faccio quello che voglio (2 dischi di platino).