Matteo Markus Bok: il nuovo singolo è ‘Háblale Claro’

Da qualche mese in quel di Miami, venerdì 19 giugno Matteo Markus Bok ha pubblicato il suo nuovo singolo Háblale Claro, prima traccia del percorso avviato oltreoceano. Il giovane talento di origini milanesi si sta, infatti, dedicando alla musica immergendosi nel mondo latino sotto la guida di Chris Smith e Andres Recio della 21 Entertainment che hanno lavorato con star del calibro di Nelly Furtado e Ricky Martin.

Háblale Claro è un brano fresco, estivo, vestito dell’energia positiva delle sonorità latine, nato dal lavoro di Matteo Markus Bok con Yarek Orsini “Yo-Yo”, Jaime Coscu e Antonio Baglio. Un pezzo perfetto per questo inizio stagione e ha le carte in regola per entrare nelle playlist degli ascoltatori diventando anche una hit radiofonica estiva.