Martina Beltrami presenta il singolo di debutto ‘Luci accese’ INTERVISTA

Sensibilità acutissima e scrittura matura, Martina Beltrami è uno dei talenti che Amici 19 ha fatto conoscere al grande pubblico. E poco importa che per lei il serale sia durato solo una puntata: la platea del talent ha dimostrato subito di apprezzare la giovane cantautrice torinese.

A qualche mese di distanza – il tempo che serve per mettere a punto il suo primo singolo ufficiale – Martina debutta con Luci accese, traccia intensa che ha debuttato al vertice della chart iTunes guadagnandosi anche un posto nella playlist dedicata alle nuove uscite.

Firmata dalla stessa Beltrami e prodotta da Emiliano Bassi, Luci accese è lo sfogo di una ragazza che vede al capolinea la sua prima storia d’amore importante. Quel senso di abbandono impotente, di delusione e di rabbia si fanno spazio tra note e parole fino a esplodere con energia per poi aprirsi in nuova speranza.

Ad animare il brano è – e si sente – il bisogno di esprimere un sentimento che non si può trattenere. «È l’esatto momento nel quale la mia relazione arriva ad una conclusione, ma nonostante questo capisco che il mio amore è così grande che una parte di me sarà sempre un porto sicuro per lei. Nonostante tutto, io ci sarò sempre. – spiega Martina introducendo il singolo – Rabbia, amore e un senso di speranza: una luce accesa».

Proprio in occasione di questo esordio discografico, abbiamo intervistato la giovane artista per capire meglio il suo mondo, le sue ispirazioni e i progetti in cantiere. Ecco la nostra intervista video.