Casa Marcello Night di Marcello Cirillo: “Emozioni, sorrisi e allegria”

Casa Marcello night è il web show multimediale nato dalla creatività di Marcello Cirillo e realizzato insieme a Massimo Cinque autore Rai, Alberto Maria Trabucco e Nello Pepe. “Siamo tre amici, tre pazzi visionari – dice lo stesso Cirillo – Ho fatto tanta TV quotidiana e sono abituato al contatto con la gente ed ho deciso di non restare fermo in questo momento di blocco generale e di aprire sul web le porte di casa mia per continuare a regalare emozioni, sorrisi e allegria al mio pubblico“.

Insieme hanno deciso in un momento di blocco artistico globale di non restare fermi e di portare il grande varietà sul web. Così su YouTube nasce un nuovo modo di fare intrattenimento…fra tradizione e innovazione il venerdì sera c’è Casa Marcello Night, un vero e proprio varietà di circa tre ore, dove gli ingredienti sono davvero tanti: musica, teatro, comicità, cinema, poesia e per finire il ballo, con un virtual ballet formato da giovanissimi ballerini, con la partecipazione di Francesco Lappano.

Tanti gli amici artisti e musicisti che fino ad ora sono stati ospiti del web show di Cirillo: Adriana Volpe, Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Elena Sofia Ricci, Valeria Altobelli, Antonella Bucci, Simona Ventura, Adriano Pennino, e poi i musicisti Francesco Carlesi, Cristiana Polegri, Anna Nash, Giovanna Famulari, Gino Mariniello solo per citarne alcuni.

Casa Marcello Night è un nuovo e ambizioso linguaggio artistico e visto i numeri e il gradimento del pubblico si può dire senza ombra di dubbio che il web show realizzato da Cirillo, nonostante sia stato un progetto web partito per caso sull’onda emozionale dei flash mob, che si sono tenuti in tutto il mondo durante il lockdown, ma che grazie all’affetto della gente sta diventando sempre di più giorno dopo giorno una piccola grande comunità.

Per seguire Casa Marcello Night basta collegarsi al canale YouTube diretta web casa marcello dove, oltre ai precedenti video, il venerdì sera alle ore 21,00 si può seguire la diretta.