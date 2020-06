Baby K: il nuovo singolo ‘Non mi basta più’ insieme a Chiara Ferragni

[CS] Giovedì 25 giugno esce in radio e su tutte le piattaforme digitali Non mi basta più, nuovo singolo di Baby K, scritto dalla stessa Claudia Nahum, distribuito da Sony Music Italy.

Con l’inizio dell’estate non poteva mancare una sorpresa in musica dell’artista italiana dei record Baby K, regina dell’urban pop dalle sonorità e dai ritmi internazionali. Il brano vede in qualità di special guest l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni.

Il singolo è stato anticipato dal jingle presentato nella campagna di comunicazione crossmediale ADV realizzata dal brand Pantene. Non mi basta più è disponibile in presave su Spotify da lunedì 22 giugno.