Leon Bridges: il nuovo singolo ‘Sweeter’ dedicato a George Floyd TESTO

Il cantautore e vincitore di un Grammy Award Leon Bridges ha rilasciato il brano Sweeter featuring Terrance Martin. Scritta per un album di prossima uscita, è stata rilasciata lunedì 8 giugno alla luce dell’evento di cronaca che ha sconvolto il mondo intero: l’uccisione di un nero da parte di un poliziotto bianco che lo aveva fermato. La canzone, dal punto di vista di un uomo nero al suo ultimo respiro, suon dunque come drammaticamente attuale.

“Crescendo in Texas – dichiara Leon – sono stato personalmente vittima di razzismo, così come i miei amici. Dall’adolescenza ci viene insegnato come comportarci quando incontriamo la polizia, per evitare le conseguenze dell’essere schedati per la razza. La morte di George Floyd è stata, per me, la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

È stata anche la prima volta che ho pianto per un uomo che non ho mai incontrato. Io sono George Floyd, i miei fratelli sono George Floyd, le mie sorelle sono George Floyd. Non posso stare e non starò più ancora in silenzio. Così come il sangue di Abele gridava a Dio, il sangue di George Floyd grida a me. Così, vi presento Sweeter”.

“È sempre un onore condividere il palco con il mio caro fratello Leon Bridges – aggiunge Terrance – Questa è musica per meditare; non è musica per le orecchie, ma per il cuore. Credo veramente che gli occhi ci abbiano ingannato per tanto tempo, ma il cuore dice sempre la verità. Il cuore dev’essere aggiustato. La gente di colore è stata ingannata per così tanti anni, l’unica cosa che può cambiare tutto questo è un cuore pieno d’amore”.

Leon Bridges Sweeter feat. Terrance Martin TESTO

Hoping for a life more sweeter,

Instead I’m just a story repeating.

Why do I fear with skin dark as night?

Can’t feel peace with those judging eyes.

I thought we moved on from the darker days.

Did the words of the King disappear in the air,

Like a butterfly?

Somebody should hand you a felony.

Because you stole from me,

My chance to be.

Hoping for a life more sweeter,

Instead I’m just a story repeating.

Why do I fear with skin dark as night?

Can’t feel peace with those judging eyes.

The tears of my Mother rain rain over me.

My sisters and my brothers sing sing over me.

And I wish I had another day, but it’s just another day.

Hoping for a life more sweeter,

Instead I’m just a story repeating.

Why do I fear with skin dark as night?

Can’t feel peace with those judging eyes.