Tia Airoldi: il nuovo brano ‘Isn’t It Fine’ spopola in tv

In radio e digitale, Isn’t It Fine (etichetta Candle Studio Srl) è il nuovo brano in inglese del cantautore e docente milanese Tia Airoldi, nome d’arte di Mattia Airoldi. E se il titolo non vi dice nulla, provate ad ascoltare sole le prime note: l’avete già sentita vero? Eh già, non vi sbagliate.

La traccia, scritta insieme al compositore e produttore Fabrizio Campanelli, fa da colonna sonora allo spot televisivo Immobiliare.it. Brano che anticipa il primo album in italiano di Airoldi, Isn’t it Fine è una solare e leggera. “La luce del mattino che filtra e riscalda una stanza; basta un istante per suscitare un ricordo, un momento di pace, un nuovo slancio – racconta Tia Airoldi -.

Così nasce Isn’t It Fine, accogliendo una scintilla di bellezza, accarezzando le corde di una chitarra, cantando con l’aria il desiderio di oggi e di domani, la voglia di lasciar cadere lo zaino dei pesi per camminare insieme, leggeri, sollevati da terra e da tutto.”

Cantautore e docente, Mattia è nato e cresciuto a Treviglio, nella campagna milanese, e fin da giovanissimo è stato affascinato dal cantautorato folk classico e contemporaneo come dalle colonne sonore dei film. Nel corso degli anni ha suonato spesso all’estero (Canada, Germania, Svizzera, Polonia, Belgio e in Inghilterra) oltre che in Italia.

A dicembre 2019 ha firmato a Milano l’installazione In Utero, un viaggio acustico nel grembo materno attraverso una “piattaforma sensoriale”, un dispositivo per rendere il suono accessibile ai non udenti: “Ho l’ambizione di fare musica vicino al cuore, per rimanere a cuore aperto.”

