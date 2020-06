L’accademia artistica L’Arte nel Cuore Onlus lancia il fumetto “Four Energy Heroes”

In questa Fase 2, L’Arte nel Cuore Onlus, Accademia Artistica che coinvolge ragazzi disabili e normo-dotati in un progetto di di integrazione, presenta Four Energy Heroes. Il cartoon fumetto è nato durante il lockdown, periodo nel quale la Presidente dell’Accademia, Daniela Alleruzzo, e il corpo docente hanno continuato a operare in smart-working.

“Di fronte a un momento di totale inattività, neanche il lockdown è riuscito a fermare la mia creatività – dichiara la Presidente – Il progetto del cartoon dei Four Energy Heroes è stata per me e per i miei ragazzi, una vera testimonianza di resilienza. Il nostro sogno è farlo diventare un vero cartone animato.“

Animato con le voci narranti dei ragazzi, Four Energy Heroes traduce in forma digitale l’omonimo fumetto della Onlus, ispirato alla vita di alcuni degli alunni disabili e di una normo-dotata. Vi invitiamo a guardare l’intero progetto editoriale doppiato sul canale YouTube artenelcuoreonlus e a condividerlo per mostrarlo ai bambini, utenti finali privilegiati del lavoro.