Tones And I: il nuovo singolo è ‘Ur So F**kInG cOoL’ VIDEO

Ur So F**kInG cOoL è il nuovo singolo di Tones And I, disponibile su tutte le piattaforme streaming. “Ho scritto questa canzone dopo essere stata ad una festa in cui ognuno pensava di essere il più figo. – racconta l’artista che ha sbancato le classifiche con la hit Dance Monkey – Ho pensato – me ne vado, questo posto è un m**da”.

La canzone è accompagnata da un video musicale diretto da Nick Kozakis, Liam Kelly e Tones And I, in cui la cantante interpreta vari personaggi ad una festa, mostrando disinteresse per chi è concentrato solo su se stesso.

Tones And I, dopo l’International Songwriting Competition (ISC), si è aggiudicata anche l’ambito premio Song of the Year e il Breakthrough Songwriter Award ai 2020 Australasian Performing Right Association (APRA) Music Awards con la hit Dance Monkey, brano che vanta il record di canzone più ricercato su Shazam di tutti i tempi.