Nuela feat. Soniko: esce il singolo ‘Odio tutti’ TESTO

Da venerdì 29 maggio è disponibile in digitale Odio tutti, nuovo singolo di Nuela cantato e scritto insieme a Soniko. Con il suo pop energico e divertente, il brano apre alla stagione estiva descrivendo con ironia l’esperienza della quarantena secondo lo sguardo dei due giovani artisti.

«È un brano che racconta come ho vissuto il periodo trascorso a casa in quarantena. Ho riflettuto ironicamente – afferma Nuela – su come lo “stare bene” da soli sia spesso considerato un “odiare tutti”. Verso la fine del brano cambio il ritornello cantando “Amo tutti…”, perché credo che, soprattutto in momenti come questo, ci sia bisogno di più amore e meno odio gratuito. Sono davvero contento di aver pubblicato questo singolo proprio adesso. Spero che il messaggio del brano arrivi a più persone possibili».

Nuela Odio tutti feat. Soniko

Testo: Emanuele Crisanti (Nuela), Niccolò Cervellin (Soniko)

Musica: Alessandro Manzo

Edizioni: Mamely; Etichetta: 2020 Hokuto Empire – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Problemi d’amore, problemi di connessione,

Parla a bassa voce che fai troppo rumore

Tu mi senti, io ti sento male (pronto?)

Tra me e te c’è una cattedrale (mi senti?)

Io mi annoio, non voglio aspettare,

Sotto al sole, voglio andare al mare

Lascio i sentimenti in quarantena

E non voglio sentire nessuno,

Metto il telefono in aereo

E vi mando tutti affan…Nuela

Non è colpa mia se odio tutti,

E sto tanto bene da solo (da solo)

Non è colpa mia se odio tutti,

E sto tanto bene da solo (da solo)

Dò una festa a casa ho invitato solo me

Sarà divertente, mi mangio tutto il buffet

E sì e no, non funziona il wi-fi

E sì e no, non mi rincontrerai (mai)

Io sono di casa e voi siete di plastica,

Siamo tutti a casa che vita fantastica,

Ti rispondo dopo, sto parlando a raffica,

Inizia a fare caldo, ci becchiamo in Africa

Lascio i sentimenti in quarantena

E non voglio sentire nessuno,

Metto il telefono in aereo

E vi mando tutti affan…Nuela

Non è colpa mia se odio tutti,

E sto tanto bene da solo (da solo)

Non è colpa mia se odio tutti,

E sto tanto bene da solo (da solo)

Ricordati di me, perché non tornerò mai più

Se mi vuoi guardare, accendi la tv

Ah che c’è? ma siamo in onda?

Ok, ok, ok

Amo tutti,

E sto tanto bene con loro (con loro)

Non è colpa mia se amo tutti,

E sto tanto bene con loro (con loro)

Non è colpa mia se amo tutti, (tutti)

E sto tanto bene con loro (con loro)

Non è colpa mia se amo tutti,

E sto tanto bene con loro (con loro)