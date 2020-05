Dandy Turner canta la ballad urban pop ‘C’era una volta’ TESTO

C’era una volta è il nuovo singolo dell’artista emotrap Dandy Turner, disponibile in digitale dal 29 maggio. Dopo aver superato 19 milioni di views / stream con i precedenti brani, Turner presenta una ballad urban pop delicata. «Per scrivere C’era una volta, mi sono ispirato alla storia del videogioco Super Mario 64 DS, a cui giocavo sempre da bambino – racconta L’obiettivo era quello di salvare la principessa Peach. In qualche modo mi ci sono rivisto e ho voluto riscrivere questa storia in chiave moderna, ambientandola nella realtà. Ma lo scopo è rimasto lo stesso, quello di proteggere la mia lady».

Dandy Turner reinterpreta una favola moderna di cui lui stesso è protagonista: salvare la propria principessa, quasi una giovane e fragile Courtney Love chiusa nel castello metaforico che è l’ansia di non essere mai abbastanza, è l’obiettivo di questo aspirante eroe contemporaneo.

Dandy Turner C’era una volta TESTO

Testo: Nicholas Lucarini (Dandy Turner); Musica: Alessandro Manzo

Etichetta: 2020 Hokuto Empire – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Edizioni: Mamely

Baby continua dai

Non fermarti sul più bello

Sei una principessa che

Si è rifugiata in quel castello

Non volevi me

Sai quante volte ci penso

E in ogni frame

Vedo il tuo sorriso spento

Noi siamo brividi

Emozioni e lividi

Ma voglio stare con te

Siamo attimi siamo timidi

Certe volte mi dici sì

Che stai male senza di me

E io ci credo, yee

Baby non lo so

Se la mia musica ti calma

Resta un altro po’ con me

Nel letto in questa stanza

Voglio sapere a cosa pensi

quando non rispondi

E vaghi per la città rincorrendo sogni

Dimmi cosa hai che non va

Affronteremo tutto insieme vai tra

Ad ogni problema c’è una risposta

Tu che resti a piangere qui da sola

Baby adesso no

Baby adesso no

Sei la mia Courtney Love

Baby adesso no

Ho provato a dirti quello che penso

Che ti sposerei anche adesso

Piangere fa stare meglio

Ma non piangere ti lascia il segno

Sorrisi finti spinti da una crisi d’ansia

Non essere all’altezza

non essere mai abbastanza

Dimmi cosa hai che non va

Affronteremo tutto insieme vai tra

Baby non lo so

Se la mia musica ti calma

Resta un altro po’ con me

Nel letto in questa stanza

Voglio sapere a cosa pensi

quando non rispondi

E vaghi per la città rincorrendo sogni

Sei la mia Courtney love

Baby adesso no

Ho provato a dirti quello che penso

Che ti sposerei anche adesso

Piangere fa stare meglio

Ma non piangere ti lascia il segno

Sorrisi finti spinti da una crisi d’ansia

Non essere all’altezza

Non essere mai abbastanza

(Baby non lo so)

Yee yee yee yee

Non essere mai abbastanza

(Resta un altro po’)

Yee yee yee yee

Non essere mai abbastanza

(Baby non lo so)

Sorrisi spinti da una crisi d’ansia

Yee yee