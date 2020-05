Ellie Goulding: il nuovo album ‘Brightest Blue’ dal 17 luglio TRACKLIST

Esce il prossimo 17 luglio Brightest Blue, il nuovo album di Ellie Goulding già in pre-ordine. Il disco – che contiene anche i singoli già editi Close To Me, Hate Me, Worry About Me, Power – è diviso in due parti: Brightest Blue (prodotto da Ellie & Joe Kearns) e EG.0, frutto del lavoro con vari autori e produttori.

“La prima parte del disco – spiega Ellie – riflette la mia vulnerabilità… e parla di come le relazioni condizionano la nostra felicità e di come possono essere la cosa più dolorosa del mondo, non importa quanto si è illuminati. Mentre la seconda metà dell’album racchiude il lato del mio carattere più coraggioso e impavido e presenta tutte le mie recenti collaborazioni.

Sono consapevole di saper scrivere dei miei pensieri e delle mie emozioni in un modo orecchiabile. Cerco sempre di usare la mia voce in modi che nessuno si aspetterebbe mai e di collaborare con artisti che mi piacciono indipendentemente da quanto sono conosciuti.”

Ecco la tracklist ufficiale:

SIDE A – Brightest Blue

Start (ft. serpentwithfeet) Power How Deep Is Too Deep Cyan Love I’m Given New Heights Ode To Myself Woman Tides Wine Drunk Bleach Flux Brightest Blue

SIDE B – EG.0

Overture Worry About Me (Feat. blackbear) Slow Grenade (Feat. Lauv) Close To Me (With Diplo) (Feat. Swae Lee) Hate Me (With Juice WRLD)