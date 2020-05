Zic, esce il nuovo album ‘Smarties’: “Realtà e sogno si tengono per mano”

Sono trascorsi due anni dal suo ultimo lavoro, Faceva caldo; lunedì 25 maggio il cantautore Zic ha pubblicato il suo album dal titolo Smarties, accompagnato dal primo singolo Top Level. Il disco comprende quattordici tracce prodotte e arrangiate da Pio Stefanini (già produttore di Irene Grandi) e dallo stesso Zic.

«La voglia di fare questo disco mi è venuta la scorsa estate. – spiega l’artista in merito al progetto – Avevo già scritto un paio di canzoni che ascoltavo a ripetizione in macchina, perché ancora non riuscivo a capire se erano forti o no, e mentre raggiungevo la Versilia per un concerto ho capito che ne avevo bisogno. Dovevo fare un disco, e non dovevo avere paura di niente. Ero pronto a fare qualcosa di bello, così l’ho fatto.

Smarties per me è sinonimo, fin da bambino, di dolcezza, felicità e, col senno di poi, tenerezza; è stata la prima parola che mi è venuta in mente per identificare quest’album ed è diventata il suo nome. Qua dentro, Musica e parole, disegnano un mondo in cui realtà e sogno si tengono per mano; il mio mondo. Ci sono tante emozioni, tante persone, tanti luoghi che sussurrano tante cose diverse, e sono tutte importanti. Ho amato tanto, ho riso tanto, ho pianto, ho odiato e non ho fatto sconti a nessuno; neanche a me stesso».

E del primo singolo estratto da Smarties, dice: «Top Level è il mare, è una bella serata, c’è sempre il sole – dichiara Zic -, Top Level sono io, la mia tenerezza, il mio amore, I miei amici, il mio gatto. Sono tutte le cose che mi fanno pensare che la mia vita sia incredibile, E c’è sempre il sole, sempre.»..