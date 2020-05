Mariella Nava: il nuovo singolo è ‘Povero Dio’ TESTO

Da venerdì 22 maggio è in radio e in digitale Povero Dio (etichetta Suoni dall’ITALIA), il nuovo singolo di Mariella Nava. “Una canzone che ha dovuto attendere il suo tempo per venire alla luce. – racconta la Nava – Risultava difficile trovare spazio con quella parola, tanto forte da essere ingombrante. Dio, è una parola che torna, ma che mette sempre un po’ soggezione.

È scomoda. Ci mette a nudo. E quante volte è stata usata a sproposito, travisandone completamente il senso. C’è un comandamento che dice di non nominarlo invano eppure sembra essere più lì, nei posti e nelle rappresentazioni sbagliate, che nelle preghiere. Dio. Allah. Buddha. Mettici il concetto che vuoi. La natura. Sono traduzioni, letture diverse, ma dentro c’è l’Universo, ci siamo noi, così come siamo e soprattutto come siamo diventati. Dio. Una parola che suona stonata come le campane in un tempo frenetico che non riusciva a dare più tempo a nessuno.

E allora è giusto che nello stop generale, abbia trovato il suo posto. Tuona nel silenzio quella parola che intimamente, mai come in questo periodo, l’abbiamo sentita rimbombare nell’immagine di una piazza deserta, o posarsi sulle labbra, tra i denti, negli occhi, su un muro, in un pensiero, in una richiesta di aiuto, in una forza da trovare, in un perché a cui dare risposte, quando le risposte sono diventate rare, difficili e addirittura inesistenti. E diventa più grande adesso che ci dobbiamo rialzare più poveri.

Nella paura, nel vuoto dell’incertezza, in una carezza che arriva da dentro, nel caldo di una speranza…’ Dio, che per me è quello Cristiano, ma che per qualcun altro è qualsiasi appiglio per farcela, per ritrovarsi, è quell’energia nuova da prendere, quella Fiducia intima necessaria per non sentirci soli e più miseri”.

Mariella Nava Povero Dio TESTO

Dio stonato come le campane Dio di Te cosa rimane ?

Dio con gli occhi asciutti

Dio della paura che sentiamo tutti

Dio dei cambiamenti degli smarrimenti Dio nei nostri sogni di stamane

Lo spezzi ancora il pane? Dio morente come le foreste Dio delle proteste

Dio delle mancate confessioni Dio di piogge scarse

Dio delle alluvioni

Dio che chiama Dio che non risponde Dio dei tanti nomi invano

Dio perfino nelle bombe

Dio delle speranze Dio delle finite istanze Dio di genti in fila

senza comunioni e più distanze Dio dei monumenti

Dio dei Sacramenti Dio delle parate Delle processioni

Dio dei tradimenti……

Povero Dio tirato a sorte

forse credibile soltanto in punto di morte Povero Dio trasfigurato

passato di mano in mano in questo Cielo inquinato

Povero Dio se ci assomiglia sostituibile nel vino di una bottiglia Povero Dio senza Parola

nell’Infinito confuso

di questa Terra più sola….

Dio segreto come un concistoro

Dio che guardi Dio che benedici Dio in un coro Dio dentro la fame di un bambino

Dio ristoro Dio spergiuro Dio che piangi e un muro Dio di un atto impuro

Dio al sicuro dentro al suo tesoro

Dio che dentro ai monitor non trovi più una nicchia Dio con una tonaca

sgomento sotto qualche macchia Dio di investimenti Dio dei giuramenti dei campioni di televisioni

e di argomenti intorno ai cromosomi

Povero Dio Senza più amore

Nei tanti debiti e ognuno qui debitore Povero Dio

dei disperati

di chi non ha carezze di tutti i dimenticati…

Povero Dio….. qualunque Dio

Ci fosse un Dio da ritrovare In questo freddo che sale con cui poterci scaldare…

Poveri noi senza più un Dio….