Più Compagnia: la casa del cinema toscana lancia la programmazione online

Sono disponibili tramite prenotazione online i ticket per accedere alla sala virtuale Più Compagnia, spazio allestito da Il Cinema La Compagnia, la Casa del cinema della Toscana, per raddoppiare, online, la proposta culturale dell’estate. Una vera e propria sala cinematografica virtuale a cui si potrà accedere dal sito secondo indicazioni e orari specifici, proprio come un cinema tradizionale.

Il progetto è fortemente interdisciplinare e non prevede solo proiezioni filmiche, ma anche incontri, lezioni e dibattiti di varia natura grazie ai festival sostenuti dalla Regione Toscana che vi prenderanno parte. E la programmazione si apre all’insegna della letteratura con il Premio Gregor von Rezzori (dal 26 al 28 maggio) che comprende conversazioni e lecture ad ingresso gratuito con ospiti di prestigio come, tra gli altri, Fabrizio Gifuni e Ralph Fiennes.

Tra gli altri appuntamenti segnaliamo Pj Harvey – A dog Called Money di Seamus Murphy (dal 29 maggio) – presentato in anteprima alla 60° edizione del Festival dei Popoli e al Filmmker Festival di Milano – e la proiezione di tre film d’artista per raccogliere fondi a favore della campagna Artists’ Film Italia Recovery Fund. I titoli sono [Looking for Oum Kulthum di Shirin Neshat, proiezione arricchita da un contributo inedito dell’artista iraniana (28/05), Station to Station di Doug Aitken (4/06) presente con un video in esclusiva e Where is Rocky II? di Pierre Bismuth (10/06)]

Tra le curiosità gli Appuntamenti al Buio con un film a sorpresa; le lezioni di cinema con il corso Da Shakespeare al melodramma nel cinema, a cura del prof. Stefano Socci (dal 1° giugno, a ingresso gratuito) con incontri e proiezioni (si parte con Romeo & Juliet di C.Carlei, Ingresso: 3.99€); i progetti di educazione all’immagine Lanterne (più) Magiche e una selezione di film dedicati a Hitchcock.

Partner del progetto sono: MyMovies, che ha reso possibile la realizzazione della sala Più Compagnia; CG Digital e Wanted Cinema per la distribuzione di alcuni titoli in programma.