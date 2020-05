Lil Kami torna con il singolo ‘Hotline’ insieme a Lil Fabri$ TESTO

Da venerdì 22 maggio è disponibile Hotline, nuovo singolo della giovane artista trap Lil Kami in collaborazione con il trapper Lil Fabri$.Il brano esce dopo i precedenti Chopstick, Voodoo e Fastcar, che hanno incontrato da subito il favore del pubblico.

Hotine (Prod. Naima Blood) è un brano trap influenzato da sonorità elettroniche e alternative che racconta di una particolarissima hotline di cui Lil Kami è boss seducente e pericolosa. Una linea diretta con il potere: droga, soldi, armi. Street e underground, la traccia raccoglie anche suoni di vita quotidiana che si contrappondono a rumori estranei come quello di un mitra.

Lil Kami Hotline feat. Lil Fabri$ TESTO

Testo: Fabrizio Fortunato Scafetti ; Musica: Daniele Giuseppe Garofalo

Edizioni: Mamely / M2Music Etichetta: Indiependent – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Sto morendo di noia (uff)

Prendo una Troia e le sparo col choppa (rha)

Sono un diavolo a Roma

Hotline mi chiama per la coca (coca)

Sto morendo di noia (uff)

Prendo una Troia e le sparo col choppa

Coca e baking soda sto trasformando era cruda ora è cotta

Gratto la padella

Cucino le hit fanculo la cella

Culo su una fastcar

Morirò ricca big rax nella felpa

Sto fumando erba (uff)

Vedi LIL KAMI il tuo cuore si ferma

Non parlo in caserma no snitch (no snitch)

sparo sulla caserma (x2)

Drip che sgocciola attento che scivoli

Quello che ho visto di sicuro non lo immagini

Sugar gang gang puoi chiamarci pure diavoli

Fotti con me ti mando in cielo come gli angeli

KAMI baby KAMI baby KAMI baby

Sono in giro come i carabinieri

Sono alta quando fumo questa cali

Ti uccido come fanno i sicari

KAMI baby KAMI baby KAMI baby (baby)

Mi sta girando la testa (uff)

Molly (molly) nel succo alla pesca

Dobbiamo farli più in fretta (più in fretta)

Sto morendo di noia (uff)

Prendo una Troia e le sparo col choppa (taja)

Sono un diavolo a Roma

Hotline mi chiama per la coca

Sto morendo di noia

Prendo una Troia e le sparo col choppa

Coca e baking soda

Sto trasformando era crudo ora è cotta

Fabris

È la trep boy non puoi capire non sei come noi ( non sei come noi)

Spendo big rax poi punto la sticks sono cazzi tuoi

È la trep boy non puoi capire non sei come noi

Spendo big rax poi punto la sticks sono cazzi tuoi (rha)

Se conto più soldi mi viene un sorriso

Coca (coca) per restare attivo

Sugar gang baby non fotto col resto

I veri negri si alzano presto (pew pew)

Ti faccio sentire freddo

Giuro lo faccio sul serio

Guarda il mio drip sembro Quavo

(Quavoo)

Sono bello davvero piccoli diavoli chiusi nel bando (nel bando)

Mamma tranquilla lo stiamo facendo (mamma)

Sto morendo di noia (uff)

Prendo una Troia e le sparo col choppa

Sono un diavolo a Roma hotline mi chiama per la coca

Sto morendo di noia (uff)

prendo una Troia e le sparo col choppa

Coca e baking soda sto trasformando era crudo ora è cotta