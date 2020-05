Curiamocidimusica di Believe diventa un format per i social

#Curiamocidimusica, il programma di finanziamento per i giovani artisti lanciato da Believe a marzo 2020 all’inizio del periodo di quarantena, continua presentando al pubblico i primi artisti selezionati. Nei giorni di lockdown la musica ha assunto un ruolo terapeutico e il progetto è nato con l’intento di spronare gli artisti a non rinviare le proprie uscite e di continuare a fare musica.

Con questi presupposti Believe dà il via a un format di 5 puntate che andranno online su Instagram Tv di Believe (@believemusicitalia) a partire da giovedì 21 maggio alle ore 18:00, con un appuntamento settimanale che andrà avanti tutti i giovedì fino al 18 giugno. Per ogni puntata interverranno due artisti che, a turno, si esibiranno in un battle, con il brano con cui hanno partecipato all’iniziativa e con l’anticipazione di un singolo inedito.

“Believe supporta gli artisti indipendenti, anche per l’importanza sociale della musica! – spiega Luca Stante (Managing Director Believe Italia) – Auguro a questi giovani talenti di trovare un posto di spicco nello scenario musicale attuale, tramite la nostra organizzazione, che ha dimostrato in 15 anni di attività di essere la migliore in assoluto per lo sviluppo di carriere artistiche. Un ringraziamento speciale al nostro team che lavora senza rallentamenti in un periodo di pandemia”.

Il nuovo format si avvale della sponsorship di Lundbeck Italia S.p.A. ed EF (Education First).