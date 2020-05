‘Cambio moglie’: dal 20 maggio sul NOVE la nuova edizione inedita

[CS] Da mercoledì 20 maggio va in onda alle 21.25 sul NOVE Cambio Moglie, reboot del classico format di successo, prodotto da Banijay Italia, in cui due donne si scambiano la famiglia per una settimana. Un esperimento sociale amatissimo in tutto il mondo che riprende vita grazie ad un’edizione ricca di novità e nella quale tutte le voci dei protagonisti in gioco trovano spazio.

Tre puntate inedite durante le quali differenti stili di vita e modelli famigliari sono messi a confronto. In ogni puntata, infatti, due donne si scambiano la vita per una settimana ritrovandosi in un contesto famigliare e sociale completamente diverso dal proprio.

Nei primi due giorni le due donne dovranno semplicemente osservare le abitudini della nuova famiglia aderendo alle regole delle casa che ciascuna ha lasciato in eredità all’altra. Un vademecum di abitudini e regole cui attenersi. Nei giorni successivi ciascuna metterà invece in atto dei cambiamenti, talvolta rivoluzionari, ribaltando la vita di tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto.

Al termine della settimana le due donne, accompagnate dai rispettivi compagni, si incontreranno per discutere dell’esperienza vissuta.Tra le novità di questa edizione il punto di vista del marito che fin da subito sarà interpellato nella descrizione di vizi e virtù famigliari, così come i figli resi sempre più partecipi soprattutto nella fase di introduzione di nuove regole cui adeguarsi.

Nella prima puntata, in onda mercoledì 20 maggio, sarà il contesto montanaro della famiglia De Castro della Val Brembana, in provincia di Bergamo, a confrontarsi con le abitudini cittadine della famiglia Cerrone di Napoli. Chiara è alla guida, per non dire al servizio vero e proprio, di 4 figli, del compagno musicista e ha una piccola fattoria composta da galline, capre, oche da accudire. Ogni ora del proprio tempo Chiara lo dedica al lavoro domestico, alla cura dei figli e degli animali, senza l’aiuto e il supporto di nessuno.

Dall’altra parte Aurelia è un sergente di ferro, maniaca della pulizia che, supportata da una governante, tiene la propria casa così ordinata da farla sembrare un museo. Per lei la pulizia è a tal punto fondamentale che anche gli alimenti cucinati non devono emettere odori sgradevoli: banditi quindi fritture, soffritti con buona pace del marito e dei due figli.

Il “cambio” di moglie arriverà come una vera e propria bomba ad orologeria pronta a far esplodere rivendicazioni e dissapori inespressi da tempo. Il momento del confronto a tratti duro e faticoso darà però l’opportunità ad entrambe le famiglie di dare nuova linfa e slancio a dinamiche famigliari affaticate dallo scorrere del tempo.