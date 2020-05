Dardust: nuova versione per ‘Prisma Dolce Vita’ feat. Lord Esperanza

Dal 15 maggio è su tutte le piattaforme digitali e in radio Prisma Dolce Vita feat. Lord Esperanza, una nuova versione del singolo Prisma di Dardust contenuto nell’album S.A.D. STORM AND DRUGS. Il nuovo brano nasce dalla collaborazione con il rapper francese che, per l’occasione, ne ha scritto e cantato le parole.

“C’è stata un’affinità immediata quando ho incontrato Lord Esperanza in studio. Ci siamo visti in una giornata di pioggia a Parigi e dopo 5 minuti eravamo già sulla stessa lunghezza d’onda. – ha spiegato Dardust – No regole, no schemi, no pressione di fare qualcosa che fosse radio, pop o richiamasse qualcosa di già sentito”

Totale voglia di mettersi in gioco senza sapere o avere chiara la prospettiva di arrivo. Il nostro intento era quello di unire i nostri due mondi, per trovare un nuovo spazio comune, che fosse unico e irripetibile. E credo che Prisma Dolce Vita non ricordi niente di già sentito, nella forma totale, nel suo essere classica, elettronica, hip hop, su uno storytelling magico che collega il passato al futuro, un po’ come sono i nostri background artistici che hanno radici nelle nostre tradizioni ma che si proiettano al futuro.”

“Sono estremamente felice di collaborare con Dardust – ha affermato Lord Esperanza – è un artista pieno di talento ed energia, capace di trasmettere emozioni e sensazioni uniche. Puoi sentire tutta la sua spiritualità nei suoi brani”.