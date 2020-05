The Kolors: il nuovo singolo ‘Non è vero’, con un omaggio a Pino Daniele

[CS] Non è vero è il nuovo singolo dei The Kolors, in radio e in digitale da venerdì 15 maggio. Il brano esce su etichetta Island Records e arriva dopo il successo di hit come Los Angeles feat. Guè Pequeno e Pensare male feat. Elodie. Non è vero, scritta da Stash con Davide Petrella e prodotta dallo stesso Stash insieme ai Daddy’s Groove, segna un ulteriore passo in avanti nel poliedrico e originale percorso musicale della band.

Tra riff funky trascinanti e sonorità black, questo nuovo singolo pesca nella migliore disco music e nella musica d’autore italiana per trasportarci in una dimensione parallela tra luci stroboscopiche e dancefloor scatenati. La canzone è anche un omaggio a Pino Daniele e alle sue sonorità, marchio di fabbrica inconfondibile della sua straordinaria opera:

«La citazione di Pino Daniele degli anni ’80 – dichiara Stash – vuole raccontare il nostro modo di vedere il funk made in Italy. Andavamo a dormire la sera con il live di Pino a Zurigo del 1983 e ci svegliavamo con l’album “Nero a Metà” in sottofondo. Quelle intuizioni, quelle soluzioni armoniche, quella napoletanità così genuina ci ha dato sempre una forte ispirazione, sin dai primi giorni di sala prove e ora abbiamo deciso di dichiararla in maniera palese.

Non è vero è un pezzo che affonda le radici nel funk di fine settanta. Non vuole seguire gli schemi delle tendenze, è semplicemente un pezzo suonato che fa venire voglia di essere suonato! Non sono stati usati “virtual instruments” e plugin nella produzione di questo brano. Tutto è suonato per davvero! Sembra che la scena mondiale stia dando una speranza concreta alla musica “suonata”…e noi non vediamo l’ora».