‘Lilli e il Vagabondo’: in digitale la colonna sonora con Arisa

È disponibile in digitale la colonna sonora del film Lilli e il Vagabondo (Universal Music Italia), live action attualmente disponibile in streaming su Disney+. L’album include nuove versioni di classici come Bella Notte e È un Briccone interpretata da Arisa (nella versione originale, He’s a Tramp ha la voce di Janelle Monáe).

A curare le composizioni Joseph Trapanese, chiamato a realizzare una colonna sonora nostalgica e contemporanea allo stesso tempo. “È un vero onore essere incaricato dell’eredità musicale del film Disney Lilli e il Vagabondo – afferma Trapanese – Ho lavorato scrupolosamente insieme a Charlie Bean per celebrare il film originale mantenendo lo spirito dei brani classici, ma senza aver paura di esplorare i vantaggi offerti dalla produzione moderna, per dare vita a un’identità musicale in linea con i nostri giorni.

L’ambientazione americana nei primi anni del ventesimo secolo ci ha ispirato a inserire la musica tradizionale di New Orleans e il genere musicale Americana nella struttura del film. Grazie al talento di Janelle Monàe, della tromba solista Nicholas Payton e della nostra orchestra, band e coro hollywoodiani, di 125 elementi, siamo riusciti a creare una musica distintiva per il film Lilli e il Vagabondo di questa generazione, che speriamo appassionerà il pubblico per le prossime generazioni”.

Tra le nuove canzoni presenti anche That’s Enough, interpretata ancora una volta da Monáe nella versione originale, e What a Shame, scritta e interpretata da Nate “Rocket” Wonder e Roman GianArthur nella versione originale.