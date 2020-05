Mario Acampa su Rai Gulp con ‘La Banda dei FuoriClasse’

Mario Acampa conduce su Rai Gulp La Banda dei FuoriClasse, nuovo programma RAI in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e soprattutto per chi non può usufruire della didattica online.

In diretta dal Centro Rai di Torino tutti i giorni per tre ore, Acampa accompagna tutta la famiglia, costruendo mappe concettuali per agevolare l’apprendimento. “In questo periodo di emergenza, tre ore di conduzione e lezione in diretta quotidiana sono una sfida avvincente ed un impegno importante. – racconta il divulgatore e autore del programma – Mentre parlo alla telecamera penso a tutti quei ragazzi e ragazze che sono chiusi in casa da mesi e non possono andare a scuola. Penso alle loro paure, ma anche ai loro sogni, alla loro voglia di normalità, e cerco di trasmettere loro tutta la forza possibile.”

“Ho riflettuto sulle linee guida ministeriali ed ho pensato che la mappa concettuale in tv sarebbe stata una struttura divertente ed efficace per imparare in modo multidisciplinare. – conclude Acampa – È importante riuscire a stimolare la curiosità senza perdere di vista le nozioni fondamentali”

Da casa i ragazzi possono interagire inviando domande, richieste, commenti, quasi come se fossero in classe. Veri docenti, maestri e professori delle scuole, scelti d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, partecipano in collegamento con brevi lezioni, all’interno di percorsi di insegnamento per tutte le materie. Altri esperti, contributi video, brevi programmi di varie fonti, partecipano alla costruzione giorno dopo giorno delle varie lezioni.

La Banda dei FuoriClasse è in palinsesto fino a data da destinarsi tutti i giorni dalle 9:15 alle 12:15 su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre, canale 807 nella numerazione Sky), senza interruzioni pubblicitarie ma con una piccola ricreazione a metà.