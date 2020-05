Lewis Capaldi: speciale live streaming solidale su DICE, come assistere

Lewis Capaldi protagonista di uno special live stream in acustico per un’iniziativa in esclusiva su DICE, l’app di music ticketing e discovery. Lo show nasce per supportare CALM (Campaign Against Living Miserably) – un movimento di assistenza che combatte contro la depressione e il suicidio.

Per la prima volta, i fan entreranno direttamente nella casa dei genitori di Capaldi a Bathgate, in Scozia, e assisteranno a una performance acustica con brani tratti dal disco di debutto, tra i quali le hit Grace, Hold Me While You Wait e Someone You Loved, che ha vinto un BRIT Award come “Song Of The Year” ai 2020 BRIT Awards.

Commentando lo show, Lewis ha detto: “Non posso credere che il mio debut album compirà un’anno la prossima settimana!!! Non vedo l’ora di suonare e raccogliere fondi per CALM, che sta facendo cose incredibili per la salute mentale, non solo in UK ”.

INFO

La diretta e lo show acustico di Lewis Capaldi è in programma sabato 16 maggio alle 21.00 (CEST), esattamente un anno dopo l’uscita del suo primo album. I primi 750 fan che acquisteranno i biglietti, saranno disponibili dalle 19.00 di martedì 12 maggio (CEST) qui, riceveranno anche una Divinely Uninspired To A Hellish Extent t-shirt grazie alla collaborazione con ellesse.