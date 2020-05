Achille Lauro: dal 19 maggio il nuovo libro ‘16 marzo – L’ultima notte’

Esce nelle librerie (fisiche e digitali) il 19 maggio il secondo libro di Achille Lauro. 16 marzo – L’ultima notte (Rizzoli) è un viaggio, tra prosa e poesia, a bordo della DeLorean per quella “Ultima Notte” che narra stati d’animo, visioni, follia e consapevolezze.

Achille Lauro racconta Lauro De Marinis e lo guarda riflesso nello specchio, non ragazzo ma uomo maturo che vagheggia in una notte buia con la sua poetica e dolorante. “La profonda coscienza dell’essere in cento personalità senza timori e paure carpisce l’essenza stessa dell’uomo moderno polimorfo e libero di essere centomila esseri in uno e nessuno. – scrive Gino Castaldo nella sua prefazione – La libertà dalle tele degli stereotipi regna in questo ragazzo che ha divorato l’asfalto della strada per ascendere a sentire le trombe angeliche degli arcangeli della Verità.”

“In un mondo in cui l’identità di genere maschile è ancora purtroppo forgiata da stereotipi che presentano caratteri di violenta tossicità, Lauro offre una possibilità di ripensamento. Questo suo fregarsene, leggero e consapevole, è rigenerante. È prassi poetica, creatrice. È preludio di un futuro che Lauro coltiva in maniera spavalda e giocosa, come un pittore folle che accarezza sogni tremolanti.” (dalla prefazione di Alessandro Michele)