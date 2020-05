Jason Mraz: il nuovo album ‘Look For The Good’ dal 19 giugno TRACKLIST

Jason Mraz torna con un nuovo album. Anticipato dal singolo Wise Woman dalla titletrack, il 19 giugno esce Look For The Good (BMG). Il disco rispecchia la filosofia per l’artista che ha l’ambizione di portare positività e ottimismo attraverso le sue canzoni, esortando gli ascoltatori a trovare speranza anche nei momenti difficili.

E parlando di tempi duri, proprio il brano Look For The Good è scelto dalla First Lady di New York City Chirlane McCray come colonna sonora della campagna della grande mela Food For Heroes per raccogliere fondi per distribuire pasti caldi agli operatori sanitari impegnati a combattere l’emergenza COVID.

Ecco di seguito la tracklist del nuovo album di Jason Mraz:

Look For The Good Make Love My Kind Good Old Daze You Do You (feat. Tiffany Haddish) Wise Woman Take The Music Time Out (feat.Sister Carol) DJ FM AM JJASON Hearing Double The Minute I Heard Of Love Gratitude