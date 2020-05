Il Volo unici ospiti italiani di due festival internazionali via streaming

Doppio appuntamento solidale per i ragazzi de Il Volo che, sabato 9 maggio, partecipano al primo grande evento streaming prodotto da UNICEF in questo periodo di emergenza sanitaria. Piero, Gianluca e Ignazio saranno gli unici cantanti italiani, tra le tante le celebrities internazionali che prenderanno parte a UNICEF Won’t Stop, in onda su www.unicefwontstop.org e www.youtube.com/unicefusa (dalle 8pm ET / 2.00 di sabato notte in Italia).

Oltre a loro, attesi anche Cher, P!NK, Sting, Rod Stewart, Pablo Alboran, Eurythmics, Matthew Morrison, Luke Islam, Morgan Freeman, Lucy Liu e tanti altri. La risposta dell’UNICEF alla pandemia di COVID-19 si concentra sulla fornitura di materiale alle strutture sanitarie, la prevenzione della diffusione di nuove infezioni, la garanzia della continuità dell’istruzione e l’analisi dei dati per essere sempre informati su dove e come distribuire al meglio le risorse.

Inoltre, Sony Music Latin-Iberia ha annunciato annuncia un festival in streaming per portare la musica nelle case dei fan e per rafforzare il messaggio di prevenzione e distanziamento sociale per la lotta al COVID-19. Made In: Casa #DesdeCasaConMusica Music Festival è in programma domenica 10 maggio dalle ore 18.00 (12:00 PM EST) in diretta sugli account ufficiali @madeinlatino di Sony Music Latin – Iberia su Facebook, Instagram e YouTube e sul sito ufficiale www.desdecasaconmusica.com con i più acclamati artisti di Sony Music Latin-Iberia e non solo.

Protagonista per l’Italia Il Volo, il trio che ha scalato le classifiche internazionali e venduto milioni di dischi. Nel 2019 ha festeggiato 10 anni di carriera con un tour mondiale e un album celebrativo, 10 Years, che è uscito in tutto il mondo in più versioni.

Alex Gallardo, presidente di Sony Music Latin, afferma «Dato che in questo momento dobbiamo stare tutti a casa, i nostri artisti hanno deciso di riunirsi e diffondere speranza e gioia ai fan di tutto il mondo. Sono entusiasti di avere l’opportunità di ricordare ai loro fan quanto importante è rimanere a casa, ma anche di premiarli per averlo fatto, con alcuni contenuti straordinari. Tutti noi siamo felici dell’opportunità di creare questo impatto positivo insieme restando a casa».

Ecco la lineup completa (in ordine alfabetico):

Alexandre Carlo (Natiruts)

Andrés Cepeda

Arthur Hanlon

Aymée Nuviola & Gonzalo Rubalcaba

Becky G

Camilo

Carlos Sadness

Daniel Habif

Debi Nova

Diego Torres & Yadam

Dino D’Santiago

DVICIO

Jose Luis Rodriguez “El Puma”

Emilia

Ezio Oliva

Fito Páez

Fonseca

Francisca Valenzuela

Franco de Vita

Gente de Zona

Gepe

Gerardo Ortíz

Il Volo

iLe

J MENA

La Oreja de Van Gogh

Lali

Lalo Cruz

Leonel García

Leslie Grace

Lila Downs

Los Rivera Destino

Luis Coronel

Luis Figueroa

Maffio

Marwan

Mati Gómez

Miranda!: Ale Sergi, Juliana Gattas

MYA

Nathy Peluso

Obie Bermúdez

Pabllo Vittar

Pinto Wahin

Polimá West Coast

Raquel Sofía

Rauw Alejandro

Río Roma

Rolo de Icon Music

Rombai

Rozalén

RUGGERO

Santiago Prieto (Monsieur Periné)

Ventino: Makis, Camila, Natalia, Olga

Víctor Manuelle

We The Lion

Yeison Jimenez