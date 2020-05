AstralMusic a sostegno dei propri assistiti nell’emergenza Covid-19

[CS] AstralMusic, a seguito delle ingenti perdite economiche dovute all’emergenza sanitaria nazionale, ha deciso di intervenire in piena autonomia a sostegno dei propri assistiti con contratto attivo per il 2020, dando così un contributo agli addetti del settore musicale e artistico.

L’azienda di Castelplanio, nella fase di lockdown, ha continuato lo svolgimento dell’attività di consulting a distanza, garantendo l’espletamento delle pratiche INPS per il bonus governativo Covid-19 di 600 euro, ma non era abbastanza così gli imprenditori Graziano e Giordano Tittarelli, in attesa dell’erogazione da parte della FIS, Fondo d’Integrazione Salariale, hanno messo in atto una misura straordinaria: il Bonus Astralmusic.

Tale provvedimento consente ai loro assistiti di beneficiare, con effetto immediato, di un importo del 75% calcolato sulla media delle ultime tre buste paga pari ad un minimo di 54 euro nette giornaliere, per il trimestre dicembre 2019 – febbraio 2020. Il servizio di consulenza del personale artistico è centrale nell’attività dell’azienda e questo intervento lo dimostra, restando a fianco dei lavoratori anche e soprattutto in un periodo così delicato per il settore. Il Bonus Astralmusic verrà bonificato in automatico direttamente da fondi aziendali.

Astralmusic è una società di management e consulenza artistica dal 1998, con sede legale a Castelplanio nelle Marche e altre sedi a Roma, Milano, Londra e Doha. Lo staff di giovani professionisti specializzati nei vari settori è coordinato dai due soci fondatori e titolari, i fratelli Giordano e Graziano Tittarelli, che hanno fornito consulenza arstica per il tour di vari artisti del panorama musicale italiano come Ultimo, Francesco De Gregori, Elodie, Giorgia , Max Gazzè, Laura Pausini , Tiromancino, Simone Cristicchi, Ron, Raf/Tozzi, Le vibrazioni , Alex Britti , Carmen Consoli , Luca Barbarossa, Federica Carta, personale artistico per locali come Just Cavalli, Mia Clubbing, Musical come ‘Notre Dame de Paris’ e ‘Aggiungi un Posto a Tavola’.

La società opera principalmente nei settori di consulenza artistica e fiscale, produzione discografica, promozione e organizzazione eventi. Dalla esperienza decennale nella didattica in scuole pubbliche e private, nasce astralmusic academy, accademia artistica e musicale altamente professionalizzante, con certificazioni europee che permettono di esercitare la professione in tutta l’Unione Europea. AstralMusic collabora da sempre con le più grandi realtà a livello musicale fra cui Universal Italia, Rai, Mediaset, Vivo Concerti, sviluppa inoltre progetti per orchestre, compagnie di spettacolo, teatri, e altri partner.