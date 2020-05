Joey debutta nel roster MK3: esce ‘Dovrai’ con Achille Lauro

Joey, al suo debutto nel roster MK3, pubblica per Elektra Records/Warner Music Italy il nuovo singolo Dovrai, in uscita venerdì 1 maggio, con la speciale collaborazione di Achille Lauro. Il brano dalle sonorità alternative rock che accompagnate dalla splendida voce di Joey si fa portatore di un importante messaggio.

“Dovrai è un brano che ho scritto pensando a me a quindici anni, a me e a tutti quei ragazzi che sentono di provenire da un altro pianeta e che avrebbero bisogno di sapere che non sono né i primi né gli ultimi a sentirsi inadeguati e a finire in situazioni complicate. Vorrei trasmettere loro che potranno contare solamente su sé stessi, senza perdere tempo a cercare la salvezza negli altri.

Ho aggiunto dei dettagli che solo chi ha vissuto certe situazioni può capire a pieno. Lauro ha colto immediatamente il messaggio, mi ha colpito il fatto che non abbia voluto stravolgere il testo e abbia partecipato al brano con estrema delicatezza; è un pezzo molto intimo e come tale è stato trattato, ma la sua voce era indispensabile. Questo è un brano che deve unire e non dividere. È un brano di aggregazione, di tutti.”

Giorgia Bertolani, in arte Joey, nasce a Bolzano il 07 maggio 1995. Prende sin da piccola lezioni di canto, di danza e pianoforte, fino ad accedere al “Conservatorio Monteverdi” di Bolzano, dove studia Didattica Musicale. Compone musica propria e si esibisce in diversi locali.

Il pubblico televisivo impara a conoscere Joey sul palco di X Factor con Non vi sopporto, singolo da oltre 100.000 views su YouTube, cui segue La Rockstar, trasmesso dalle principali radio italiane. Con questo brano si esibisce a Battiti Live su Italia Uno, a Riccione con RADIO DEEJAY per il DEEJAY ON STAGE, per poi esibirsi in tutta Italia in apertura del ROLLS ROYCE Tour di Achille Lauro.