Bugo: il nuovo singolo è ‘Mi manca’ feat. Ermal Meta

[CS] Mi Manca andare ad un concerto; Mi Manca andare allo stadio; Mi Manca guardare le vetrine passeggiando in serenità; Mi Manca abbracciare un amico. Mi Manca l’aperitivo del Venerdì sera e Mi Manca il malumore del Lunedì mattina in questo limbo fatto di giorni tutti uguali. Mi Manca bere un caffè al bar ma Mi Manca anche usare lo scivolo al parchetto… perché ora siamo grandi, e non si fa …

Diventare adulti; il sogno di tutti quando si è piccoli, ma citando una frase attribuita ad Oscar Wilde: Attento a ciò che desideri perché potresti ottenerlo. “… che noia essere grandi, andare ai compleanni e parlare di soldi, dei figli degli altri … è tardi e devo già andare”

Una serie di voli pindarici per disegnare l’ipotetico scenario nel quale è nato questo brano; basta sbirciare un campetto da calcio o un parco giochi, per far riaffiorare i ricordi, renderli il più nitido possibile e per non perderli, scriverli e poi trasformarli in una canzone che va dritta al cuore. E poi la voglia di condividere e parlarne con un amico e allora non te la puoi cantare da solo. La tua sensibilità che si specchia nella sensibilità di un altro artista. Le voci che si scambiano i ricordi sono quelle di Bugo e di Ermal Meta; due voci che si rincorrono come due bambini dietro ad un pallone.

Mi Manca è il secondo singolo tratto da Cristian Bugatti, l’album di Bugo pubblicato il 7 febbraio 2020 su etichetta Mescal (distribuito Sony). Ermal Meta appare per gentile concessione del suo amore per la musica.

“E mi manca una bella canzone, rubare a mia madre 500 lire

e mi manca la biro tra i denti

mi manco io mi manchi tu, ti manco io e ti manchi tu?… non mi ricordo più”