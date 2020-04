Live Drive In: un nuovo format per gli eventi dal vivo, di cosa si tratta

Live Drive In è il progetto ideato da Utopia Srl, Zoo Srl, Italstage, e 3D Unfold per fornire un’immediata risposta all’attuale sospensione delle attività relative a cinema, teatro e musica live causata dall’emergenza Covid-19. In diverse città italiane altrettante location si trasformeranno per l’estate 2020 in spettacolari drive-in attrezzati con mega schermi e palcoscenici per tornare a cantare come un’unica voce.

Primo festival completamente Covid Safety-First, Live Drive In coniuga le esigenze di sicurezza con la voglia di tornare a vivere la socialità e la musica live nelle fasi della riapertura. E l’obiettivo è anche e soprattutto di sostenere tutta la filiera di cinema, teatro e musica live, ad oggi in ginocchio con più di 300 mila lavoratori stimati in disoccupazione e perdite per decine di milioni di euro ogni settimana.

Il progetto è quindi anche un appello al Governo, al Ministero della Cultura e alle Istituzioni Nazionali per porre l’attenzione su un settore importante come quello dell’intrattenimento. Le città che finora hanno aderito al progetto sono: Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Napoli, Verona, Catania, Genova, Bari, Cagliari, Cosenza, Mantova, Avellino, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Lido di Camaiore, Olbia, San Benedetto del Tronto e Palermo.

Un progetto solido, a impatto zero, che ha già raggiunto uno stato avanzato di realizzazione e che mira a esser condiviso con quante più realtà locali così individuare quante più aree fruibili al format nella sua capienza massima, in un’ottica di sostenibilità del progetto stesso a livello regionale.