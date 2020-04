Alessandro Borghese 4 Ristoranti: dal 23 aprile dieci nuovi episodi su Sky

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna, con dieci nuovi episodi, dal 23 aprile alle 21.15 su Sky e NOW TV. Nella prima puntata – preceduto, alle ore 20.45, dallo speciale con i The Jackal – lo chef Borghes approda a Venezia, dove quattro ristoratori si sfidano per decretare il migliore rappresentante della cucina in laguna.

A contendersi il titolo ci sono: Simone con la Trattoria Povoledo, Nicola con Zanze XVI, Orietta con Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo e, infine, Gipi con Riviera Ristorante per Onnivori. In questa prima puntata il piatto oggetto di bonus è il fegato alla veneziana.

La puntata è stata registrata pochi giorni prima dell’alluvione che ha colpito Venezia lo scorso 12 novembre. Questo evento aveva spinto Alessandro Borghese a organizzare, con il Sindaco della città e Confindustria, una cena per raccogliere fondi per sostenere il comune e i ristoratori locali.

Le prossime puntate – ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, e in streaming su NOW TV – si svolgeranno a Roma, Milano, in Valle d’Aosta, Carnia, Val Badia, Arezzo, Conero, Lunigiana e Cilento.

Il meccanismo della sfida rimane invariato: quattro ristoratori della stessa zona votati e commentati per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività. Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” Alessandro Borghese 4 Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi. Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia.