Viito: fuori il singolo ‘Benzina’ che anticipa il nuovo album del duo

Tornano i Viito. Il duo romano, infatti, venerdì 17 aprile ha pubblicato sulle piattaforme digitali il nuovo singolo Benzina (Sugar) che ne anticipa il prossimo progetto discografico. Scritta dagli stessi Viito e prodotta da Francesco Catitti, la traccia suona come un inno malinconico e dalle tinte scure dedicato a Milano.

«Non c’era la nebbia la sera che siamo arrivati a Milano. – racconta il duo – L’aria era fredda, tagliente, quella del primo inverno, quando Natale è lontano, ma l’estate è solo un ricordo. Siamo arrivati per lavorare alle nuove canzoni, per scriverne di nuove e per cambiare città, come ormai siamo abituati a fare da tempo. Roma, Bologna e adesso Milano.

Chissà dove andremo dopo? Ce lo chiediamo spesso. Siamo lontani da casa ormai da quasi metà della nostra vita. Fuorisede nell’anima, fuori luogo, fuori moda, passiamo il tempo in una casa in affitto a fare canzoni, tutti i giorni. Arrivati nel centro dell’Italia che è vicina all’Europa (per citare Lucio Dalla), abbiamo cercato una linfa nuova per la nostra musica e l’abbiamo subito trovata.

Nella periferia come sul naviglio, a piazza Duomo come al Corvetto, dove viviamo, abbiamo trovato umanità, storie da raccontare e soprattutto canzoni in cui specchiarsi. Oggi la città è diversa, le persone chiuse in casa in quarantena, il verde che comincia a coprire le rotaie del tram, l’aria della primavera più pulita di sempre, il cielo azzurro, e un silenzio che Milano non ha mai ascoltato.

È il momento giusto per pubblicare una canzone? Forse quel silenzio ha bisogno proprio di questo: non più del rumore di persone che corrono, ma delle note di una canzone che racconta di una storia vissuta sotto questo cielo milanese, quello che quando siamo arrivati era grigio e che oggi è diventato azzurro».