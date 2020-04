Daniel, dopo il reggaeton una ballad urban: è uscito il singolo ‘Poesia’

Da martedì 14 aprile è disponibile Poesia, il nuovo singolo del giovane talento della musica reggaeton Daniel. Dopo i brani pop reggaeton Ti ho sognato e Gonna, l’artista torna con una ballad urban pop acustica che mostra il suo lato più intimista.

«Poesia è uno di quei brani che mi emoziona ad ogni ascolto. Racconta dell’insicurezza di una donna, in questo caso la mia ragazza, che non si ritiene mai all’altezza – afferma Daniel – quando invece per me è la più bella del mondo e continuerò sempre a ricordarglielo. Nel ritornello le faccio capire che qualsiasi cosa lei faccia, come parlare, ridere, scrivere per me è poesia».

Poesia è un brano essenziale, chitarra e voce, dalle delicate influenze elettroniche. Una dedica alla persona che si ama, da far ascoltare ogni volta che questa pensa di non essere abbastanza, per ricordarle che è speciale così com’è.