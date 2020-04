Cara canta con Fedez ‘Le feste di Pablo’: “Un naturale confronto di musica e di vita”

Venerdì 10 aprile è uscita su tutte le piattaforme digitali la nuova versione del singolo di Cara, Le Feste di Pablo (Polydor) in collaborazione con Fedez. “Ho sempre pensato che tutto ciò che di migliore e di peggiore ci accade coincida il più delle volte con quello che non siamo in grado di prevedere e che spesso sia conseguente ai momenti passati più insospettabili. – spiega la giovane artista – Quegli attimi spontanei e totalmente privi di velleità. In cui quello che succede è unicamente dettato dalla voglia istintiva di farlo succedere.

Questo è ciò che si trova all’origine della collaborazione con Fedez. Un naturale confronto di musica e di vita, in uno studio vicino a Crema, la mia città. Uno scambio che mi ha lasciato tracce importanti, umanamente e musicalmente, lasciandone in seguito, come una conseguenza istintiva, anche all’interno delle feste di Pablo.

In questo momento così delicato per chiunque è stato molto importante per me poter avere una connessione di questo tipo attraverso un brano a cui tengo così tanto. Grazie Fedez, di cuore”.

A luglio 2019 Cara ha pubblicato Mi Serve il suo primo singolo con Polydor, e in seguito la nuova versione Mi Serve RMX con Samuel Heron uscita ad ottobre, brano che si è aggiudicato il Premio LUNEZIA “Iren” per il valore musical letterario.