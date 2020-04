Maria De Filippi a RTL 102.5: “La televisione cambierà” VIDEO

[CS] In occasione della domenica di Pasqua, Maria De Filippi è stata ‘conduttrice radiofonica’ per un giorno in diretta su RTL 102.5 durante “Miseria e nobiltà”. Rispondendo alle tante domande da parte degli ascoltatori, la De Filippi ha parlato di televisione, ma anche di se stessa.

Ad un fan che le chiedeva se un suo difetto potesse essere quello di essere fumantina, ha risposto: “Non sono fumantina, io incamero, anche nella vita quotidiana. Incamero, incamero e poi esplodo ma dopo due minuti mi passa tutto. A proposito della sua routine quotidiana, Maria De Filippi ha aggiunto: “Mi sveglio tra le 7.30 e le 8.00, la mattina la tengo abbastanza per me.

Mi piace giocare a tennis, fare ginnastica, uscire con i cani. Poi da mezzogiorno alle 21.00 lavoro, sono molto fortunata perché faccio un lavoro che mi piace, c’è gente che si sveglia molto prima di me, che fa magari un lavoro che non gli piace e che non è certo retribuito come il mio.”

Un’ascoltatrice ha chiesto alla De Filippi un pensiero su come cambierà la televisione, se ci saranno nuovi programmi e se si farà Amici All Star. “È un domandone. Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio.

Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo. Come cambierà la televisione ? Per forza di cose ci sarà una situazione diversa, ci abitueremo anche a vederla diversamente… Quando hanno tolto il pubblico ad Amici, erano tutti un po’ spaesati. Quel giorno sembrava di andare a fare le prove, ma non è stato peggio. Non è stato meglio ma non è stato peggio, siamo riusciti a farlo lo stesso.

Tutte le volte che mi è capitato di fare qualcosa di nuovo è perché mi è venuto in mente, non perché sono stata lì ferma, con un foglio davanti, finché ho trovato l’idea – ha aggiunto la De Filippi – Dico la verità, forse lavorando tanto non ho queste grandi idee in mente, non sto pensando sinceramente a fare qualcosa di nuovo. Adesso,c’è la necessità di cambiare le cose a seconda del tempo in cui stiamo vivendo

Uomini e Donne ritorna il 20 aprile con un’edizione completamente diversa e questo ti porta a pensare diversamente. A volte succedono le cose così, C’è posta per te è capitato per caso, non perché sono stata lì a pensarci a lungo, non stavo lì a pensare ‘adesso mi viene in mente qualcosa che funziona in televisione.

Tra gli ascoltatori c’è anche chi le esorta a scendere in politica per essere in Italia come la Merkel in Germania: “Grazie mille ma non penso che ne sarei in grado, sinceramente – risponde la De Filippi – Anche io penso che a volte, quando ci si trova in quelle situazioni, non ce la fa quasi nessuno a far sempre tutto bene. È più facile fare quello che faccio io che fare quello che fanno loro, non ne sarei in grado”.