Wishraiser lancia #civediamosuskype: spettacolo e sport per l’emergenza Coronavirus

Da Roberta Rei, conduttrice de Le Iene, a Giancarlo Fisichella e Gigi Datome: spettacolo e sport si incontrano per sostenere il progetto #civediamosuskype promosso da Wishraiser, prima piattaforma di contest benefici in Europa. I testimonial, per diffondere il concetto di rimanere a casa e sostenere gli ospedali in prima linea nell’emergenza da Coronavirus, hanno lanciato campagne di raccolta fondi Wishraiser mettendo in palio, per un fortunato estratto tra i donatori, la possibilità di una Skype Call insieme a loro.

I vincitori potranno, così, chiacchierare con il loro idolo comodamente da casa e conoscerlo meglio oltre ad aver fatto del bene agli operatori impegnati nel salvare tante vite. L’intero ricavato sarà devoluto, tramite la Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, all’Ospedale Sacco di Milano per aiutare i reparti più colpiti a fronteggiare la grave emergenza sanitaria

«Abbiamo deciso di dare il nostro contributo attraverso una raccolta fondi che sarà indirizzata all’Ospedale milanese Sacco. – dichiara il presidente della della Fondazione Candido Cannavò per lo sport, Franco Arturi – Vi invitano a donare una serie di testimonial nostri amici, che provengono dal mondo dello sport e da altri ambiti.

Chi vi lavora instancabilmente a tutela della salute pubblica forse non può essere definito eroe in senso stretto, ma si tratta di figure che molto si avvicinano a quello status, soprattutto quando pensiamo al rischio, per loro moltiplicato, di contagio e lo stress psicofisico che stanno sopportando.»

Basta un click: può essere il più importante della nostra vita. Grazie fin da ora.

COME PARTECIPARE – Per partecipare alle campagne di raccolta fondi del progetto #civediamosuSkype basta andare sul sito, scegliere la campagna che si preferisce supportare e cliccare sul bottone “Partecipa”. Quindi, selezionare il livello di donazione desiderato e procedere con la donazione. Al termine dell’iniziativa verrà estratto un donatore per ogni campagna che avrà la possibilità di fare una skype call con il testimonial preferito.