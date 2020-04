Emma Marrone a Un Giorno da Pecora: “Estate senza concerti? Giusto e doveroso”

[CS] Emma Marrone racconta la sua quarantena a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Intervenuta ai microfoni del programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari la cantante ha spiegato come vive questi giorni di isolamento, tra cucina, sport, faccende di casa, con un pensiero a coloro che stanno subendo gravi danni economici a causa dell’emergenza Covid-19.

Dove sta passando questo periodo di isolamento?

“Sono rimasta a Roma di mia spontanea volontà, per cercare di dare il buon esempio”.

Come passa il tempo?

“Faccio un sacco di cose. Stamattina ad esempio ho deciso di cambiare la disposizione dei mobili in camera mia, ho smontato e rimontato tutto, credo di aver messo finalmente la testa del letto a nord. Ero partita dall’idea di passare l’aspirapolvere e sono finita a smontare un’intera camera da letto”.

E cos’altro fa in casa?

“Cucino molto. Oggi ho fatto il pollo alla cacciatora, l’altro giorno ho fatto una crema bavarese bigusto, con crema di cioccolato fondente e crema normale. E la settimana scorsa ho cucinato un polpettone di 40 cm: metà l’ho portato dai miei vicini…”

Fa anche ginnastica, come gran parte degli italiani?

“Si, ne faccio molta, tanto che durante questa quarantena sto dimagrendo”.

Dieci anni fa lei vinse ‘ Amici’. Che effetto le ha fatto vedere la vincitrice di questa edizione sola in studio?

“È stata un’immagine forte, poverina, non credo che sia stato pazzesco per loro esibirsi senza il pubblico. Però hanno dimostrato di esser veramente coraggiosi e sono contenta per Gaia che ha vinto e anche per tutti gli altri ragazzi”.

Qual è la prima cosa che farà quando si tornerà alla vita normale?

“Appena sarà possibile andrò a trovare i miei genitori”.

Come si immagina quest’estate in cui, molto probabilmente, non si potranno tenere concerti?

“Penso che sia giusto e doveroso per cercare di arginare al massimo questo problema. Ci vuole del tempo e dovremo cambiare le nostre abitudini. Quest’estate non potremo fare come ci pare ma è giusto così, le ricadute sono peggio, lo dicono i medici”.

Voi cantanti, tuttavia, non potete certo lavorare in smart working…

“Troveremo un modo alternativo. Ora sono più preoccupata per chi lavoro nelle piccole e medie imprese, sono le persone più colpite ed è giusto che tutti gli sforzi debbano esser dedicati a loro. Noi ritroveremo il modo per cantare, ci saranno sicuramente delle bellissime alternative, ci organizzeremo”.

In questi giorni ha cantato anche lei dai balconi?

“Mi sono unita al coro di chi cantava”.