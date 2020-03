Lil Jolie, da Soundcloud a una major: ‘Diamanti’ è il nuovo singolo

Vent’anni, un nome d’arte ispirato ad Angelina Jolie e un singolo in uscita con Warner Music Italy. Angela Ciancio alias Lil Jolie pubblica Diamanti, disponibile da venerdì 3 aprile, brano che arriva dopo Farsi Male con cui ha debuttato nella major. Appena ventenne con uno spirito ribelle, il fresco talento della Generazione Z è cresciuto su Soundcloud facendosi apprezzare con tracce che rispecchiamo stili e modo di pensare dei suoi coetanei.

E conquistata l’ammirazione di produttore come Close Listen, Zollo, Vipra, Lil Jolie in due anni ha fatto quello che si dice salto di qualità. “Diamanti parla di rinascita, di spiragli di luce in un mondo tenebroso in cui molte volte ci incastriamo per paura di non essere all’altezza di un altro mondo, un mondo più bello e luminoso- racconta Lil Jolie –

Molte volte scappiamo dalla luce, da ciò che ci piace per timore. Dobbiamo cercare di osare di più. Quando scrivo riesco ad essere me stessa e trovare questa luce, scappo per andare via dalle tenebre alla ricerca dei diamanti che illuminano la mia vita.”

Siamo certi che avremo occasione di sentire il suo nome (e la sua musica) sempre più spesso.