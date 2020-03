Dani Faiv: fuori il singolo ‘In peggio’, il videoclip

[CS] Attivo come pochi nell’ultimo anno, Dani Faiv è tornato venerdì 27 marzo con il suo nuovo singolo In peggio (prod. Strage), che anticipa l’atteso progetto discografico di prossima uscita per Arista/Sony Music Italy. Disponibile in streaming e digitale, In peggio è uno sfottò, fresco nel flow e nei suoni, nei confronti dell’hater medio.

Nel ritornello in particolare Dani Faiv veste i panni dell’hater, dando fiato a tutti i luoghi comuni, le solite frasi d’odio dirette a chi fa musica: “non mi piace, puoi fare meglio, non mi stai convincendo, per me ti stai vendendo, sei cambiato in peggio”… appunto, In peggio.

Ecco il videoclip diretto da YouNuts!: