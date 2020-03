KidsTogether: le iniziative di Nickelodeon e Super! per coinvolgere i più piccoli

L’iniziativa #AloneTogether dei canali ViacomCBS Networks coinvolge anche i più piccoli e diventa #KidsTogether #LontaniMaVicini. Sono questi, infatti, gli hashtag ufficiali che segnalano le attività dei canali kids del gruppo dedicate a bambini e ragazzi nelle giornate di emergenza sanitaria da Coronavirus.

Così al fianco di MTV, Comedy Central, Paramount Network, Spike, VH1, anche NickJr, Nickelodeon e Super! scendono in campo coinvolgendo i loro volti più noti. Lo scopo è tenere i più piccoli informati, invitarli a seguire l’indicazione di restare a casa e intrattenerli con idee e attività da svolgere insieme in famiglia.

Primo testimone social è stato Matteo Markus Bok con una diretta Instagram dall’account @officialsupertv durante la quale il giovane artista ha chiacchierato coi fan. Inoltre, ha chiamato a raccolta gli amici creator per sostenere la campagna #Vinciamonoi lanciata con il brano Non ci avrai per la raccolta fondi a favore della Croce Rossa e degli ospedali italiani in prima linea.

Inoltre, Super! sta coinvolgendo i ragazzi italiani con una call to action per raccontare quale super potere vorrebbero avere al sito supertv.it/superpoteri. Una seconda iniziativa, poi, invita a mandare a www.supertv.it una foto con braccia aperte per costruire un collage con la catena umana virtuale più lunga!

Non mancheranno, poi, su Nickelodeon i contributi di SpongeBob, dei Bubble Guppies, Blue’s Clues & You!, di Chickaletta e i PAW Patrol con una serie di indicazioni su come comportarsi correttamente. Al via anche il nuovo cartone.

Infine, NickJr propone poi importanti apprendimenti per i bambini con l’obiettivo di stimolare il loro senso di benessere, quello sociale ed emotivo, oltre a tante nozioni su scienza, matematica e alfabetizzazione.